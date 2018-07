Dielingen. Der Spielmannszug Reiningen-Dielingen hat seinen 50. Geburtstag gefeiert. Am 1. und 2. September findet ein großes Musikfest statt.

Von den Gründungsmitgliedern sind heute noch Horst Meyerding und Horst Pöttker aktiv dabei sowie Friedhelm Meier als passives Mitglied. Der Spielmannszug wurde im Juni 1968 als eine Abteilung des Schützenvereins Reiningen gegründet. Zunächst als reiner Männerverein. „Erst im Jahr 1984 wurden die ersten Mädchen und Damen im Verein aufgenommen. Hiervon profitieren die Spielleute auch heute noch“, so der Vorstand.

Seit September 2010 ist der Spielmannszug ein eigenständiger Verein. Er zählt zurzeit einen festen Stamm von über 30 aktiven Spielleuten.

Workshops und Fortbildungen

Weitere Musiker befinden sich noch in der Ausbildung. Der Verein legt sehr viel Wert auf die Ausbildung seiner jungen Musiker. Jährlich nehmen Aktive an Workshops und Fortbildungen teil und es gibt immer wieder neue Anfängergruppen, in denen die jungen Nachwuchsmusiker das Musizieren nach Noten erlernen. Seit einigen Jahren bilden die Spielleute auch auf Klappenflöte aus. Die Klappenflöten werden dann bei Konzerten und Wertungsspielen mit Erfolg eingesetzt.

Die großen Karnevalsumzüge

Seit seinem Bestehen wirkt der Spielmannszug auf zahlreichen Schützenfesten und Musikfesten in der näheren Umgebung mit. 27 Jahre begleiten die Spielleute nun auch schon die großen Karnevalsumzüge beim Kölner Karneval. 2011 wurde der Spielmannszug in Freren Vize-Landesmeister des Niedersächsischen Volksmusikerbundes und qualifizierte sich somit für die Deutsche Meisterschaft im Mai 2013 in Chemnitz. Dort errangen die Dielinger Spielleute ihren bisher größten Erfolg. In der Spielmannszug Traditionsklasse belegten Sie den 2. Platz und wurden somit Deutscher Vize-Meister. Diesen Erfolg konnte man 2016 in Rastede nochmals wiederholen.

Mehr als 20 Musikvereine kommen

Am 1. und 2. September veranstaltet der Spielmannszug nun ein großes Musikfest, verbunden mit dem Kreisspielmannszugtreffen Altkreis Lübbecke und dem Kreismusikfest Osnabrück Land, in und an der Dielinger Sporthalle. Es werden an diesen beiden Tagen mehr als 20 Musikvereine in Dielingen erwartet.