Hunteburg. 50 Jahre ist es nun bereits her, dass die Planungen für den 1. Norddeutschen Ponymarkt, durch die Eingeninitiative einiger Hunteburger Bürger, im vollen Gange waren. Seitdem hat sich einiges geändert und der Ponymarkt ist größer, schöner und vielfältiger geworden. 2018 wird das 50-jährige Jubiläum gefeiert.

Jetzt sind es nicht einmal mehr 100 Tage bis zum 50. Norddeutschen Ponymarkt auf dem Gelände in Meyerhöfen. Hierzu lädt der Verein Norddeutsche Ponymarkt am Donnerstag, 11. Oktober, zu einem Festakt ein. Die Big Band Bösel wird ihr Galakonzert präsentieren. „Es soll ein besonderer Abend in gemütlicher Atmosphäre im Festzelt auf dem Marktgelände werden“, so der Verein.

Karten online bestellen

Der Vorverkauf ist gut angelaufen und viele Karten haben bereits ihren Besitzer gefunden. Weitere Karten können online bestellt oder an den Vorverkaufsstellen erworben werden. In Preis von 29,50 Euro ist ein Abendessen enthalten. Weitere Infos unter www.ponymarkt-hunteburg.de.

Markttage vom 12. bis 14. Oktober

Die große Jubiläumsfeier ist aber noch nicht genug. An den drei Markttagen vom 12. bis 14. Oktober 2018 erwarten die Besucher viele Höhepunkte. Neben der Band Smile wird am Freitagabend Annamaria Zimmermann das Zelt mit Liedern wie „1000 Träume“ und „Himmelblaue Augen“ zu tanzen bringen. Auch am Samstagabend darf ein Highlight nicht fehlen. Ein Double des Volksrock`n´Rollers Andreas Gabalier wird neben der Band Smile die Bühne rocken.

Viehmarkt und Flohmarkt

Tagsüber bietet der Ponymarkt wie gewohnt ein buntes und vielfältiges Programm mit Rummel, Viehmarkt und Flohmarkt, das Groß und Klein zum Gucken und Staunen einlädt. Ein besonderer Anlaufpunkt wird in diesem Jahr eine Hochzeitsmeile in der Gewerbeschau sein. Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird auch in diesem Jahr wieder das „Zelt am Markttor“ geöffnet werden.