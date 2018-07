Mülltonnenbrand sorgt für viel Rauch in Bohmte MEC öffnen

Mit Atemschutz mussten die Feuerwehrleute bei einem Brand in Bohmte vorgehen. Foto: Hubert Dutschek

Bohmte. Zu einer starken Rauchentwicklung kam es am Mittwoch beim Brand einer Mülltonne und eines Lebensbaums an der Bremer Straße in Bohmte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, die Brandursache ist bislang unbekannt.