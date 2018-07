Skateboard-Workshop mit Profis am Dümmer in Lembruch MEC öffnen

Richtig viel Spaß hatten rund 40 Mädchen und Jungen beim Skateboard-Workshop. Foto: Heidrun Mühlke

Lembruch. Rauf auf´s Brett und ab geht die Post. Mit Begeisterung waren am Wochenanfang rund 40 Mädchen und Jungen an der Hafenanlage Schlick in Lembruch bei einem Skateboard-Workshop dabei. Ausgestattet mit Helm, Knieschützer und Handgelenkschoner ging es am Vormittag zunächst nach einer guten Portion Basiswissen los.