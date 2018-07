pm Bohmte. Am frühen Dienstagmorgen ist aus einem VW Passat in der Eschstraße ein rotes Tablet entwendet worden.

In der Nacht zu Dienstag ist ein unbekannter Täter in der Eschstraße, Ecke Robert-Koch-Straße, in einen dort abgestellten VW Passat eingedrungen und hat aus dem Innenraum eine schwarze Laptoptasche mit einem roten Tablet „Microsoft Surface“ gestohlen.

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmte unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.