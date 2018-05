pm/kem Hunteburg. Aus der Not eine Tugend zu machen, darauf versteht sich die Laienspielgruppe Hunteburg. Da der gewohnte Saal nicht zur Verfügung steht, wird zum 70-jährigen Bestehen eine ganz ungewohnte Lokalität für die fünf Aufführungen innerhalb von neun Tagen gewählt: der Hof Hermann Steuwer.

Es geht wieder los. Auch in diesem Jahr steht die Laienspielgruppe Hunteburg wieder auf der Bühne. Für Spaß und gute Unterhaltung steht der Dreiakter „Lass die Sau raus!“

Vegetarisches auf den Tisch

In der Komödie fängt alles damit an, dass es Karin Heppner reicht. Die immer neuen Schreckensmeldungen bezüglich Skandalfunde in Nahrungsmitteln lassen sie und ihre Nachbarinnen Selma und Lotte aktiv werden. Sie rufen zum generellen Boykott der regionalen Wurst- und Fleischtheken auf. Um die Nachhaltigkeit ihres Protestes zu verstärken, verkünden sie zudem in ihren eigenen Familien, dass von nun an lediglich Vegetarisches auf den Tisch kommt.

Insbesondere die Begeisterung von Karins Ehemann Norbert und Sohn Mirco hält sich da aber sehr in Grenzen. Die Männer sinnen auf Abhilfe. Dabei kommt eine leibhaftige Sau ins Spiel, deren Name „Anita“ Auslöser für allerlei Irrungen und Wirrungen ist.

Platzreservierungen

Gewünschte Karten können bequem vorbestellt und gewünschte Sitzplätze reserviert werden. Kartenbestellung unter Telefon 0151/22808490 (kein WhatsApp) oder im Internet: reservierung@theatergruppe-hunteburg.de – für Kinder wie auch für Erwachsene. Die Eintrittspreise: 6 Euro (Erwachsene) und 4 Euro (Kinder).

Aufführungstermine

Die Premiere findet am Samstag, 2. Juni 2018, um 19 Uhr auf dem Hof Hermann Steuwer, Auf dem Hartlingen 1 in Hunteburg-Schwege statt.

Weitere Aufführungen folgen am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr, Mittwoch, 6. Juni, um 19.30 Uhr, Samstag, 9. Juni, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 10. Juni, um 15 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Aufführungen.