balx/pm Stemwede. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Dr. Inge Uetrecht führt am Sonntag, 27. Mai, durch den Buchenwald in den Stemweder Bergen, wo einige Arten von Waldorchideen zu Hause sind. Die Teilnehmer erfahren auf der zweieinhalbstündigen Führung, warum diese zauberhaften Wesen unter Naturschutz stehen und wie sie im Einklang mit Bäumen und Pilzen leben.

Der Weg beginnt an der Südseite des Waldes, die einen grandiosen Ausblick auf die Stemweder Parklandschaft bis zum Wiehengebirge erlaubt. Ein großer Teil des Waldes an der Südseite der Stemweder Berge ist als FFH-Gebiet „Waldmeister-Buchenwald“ ausgewiesen. Hier wachsen viele typische Kräuter dieser ursprünglichen Lebensgemeinschaft. Sogar der seltene Weinbergslauch wächst am Waldrand. Tiefer im Wald blühen Schattenblume und Sanikel zwischen Waldmeister, Bingelkraut und Orchideen. In diesem Waldstück gedeihen die äußerst selten gewordene Waldhyazinthe, das weiße Waldvögelein, das sich, bevor es austreibt, über Jahre von einem Wurzelpilz ernährt, und der Vogelnestwurz. Vogelnestwurz ist besonders schwer zu entdecken, weil diese Orchidee ohne Blattgrün auskommt. Diese Art ist komplett auf die Nährstoffe angewiesen, die ihr die unterirdische Mykorhizza liefert. Am Waldrand öffnen sich die ersten Blüten der Skabiosen-Flockenblume, der Bärenschote und dem Labkraut.

Auf Waldwegen

Der Wanderweg führt über gut drei Kilometer über Waldwege, mit einer Steigung und einem schmalen Waldpfad. Feste Schuhe und passende Kleidung werden empfohlen, für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen ist der Weg nicht geeignet. Die Führung startet um 9 Uhr auf dem Wanderparkplatz am Raidehnsweg in Stemwede-Arrenkamp. Sie endet gegen 11.30 Uhr am Ausgangspunkt und wird bei jedem Wetter, außer bei Sturmwarnung, durchgeführt. Der Kostenbeitrag beträgt sieben Euro pro Person bzw. 3,50 Euro für Kinder. Informationen gibt es bei Inge Uetrecht telefonisch unter 0160/90322978. Veranstalter ist der Naturpark Dümmer.