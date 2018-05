Bohmte. Wenn alles gut geht, kann das Bewegungsband Bohmte ab 2019 realisiert werden. Es gehört zu den zentralen Projekten der Dorfentwicklung. Derzeit neigt sich die Phase des Bewerbungsverfahrens für den Realisierungswettbewerb dem Ende zu.

Das Bewegungsband umfasst gleichermaßen bestehende Einrichtungen wie den Schulhof der Oberschule sowie das Umfeld von Hallen- und Freibad, den Sportplatz und die Fläche zwischen Kleinbahngleisen und der Straße Am Schwakenhofe. Dort soll ein Mehrgenerationenplatz entstehen – mit vielfältigen Angeboten.

Große Fläche

Insgesamt gilt es , eine Fläche von nahezu 8 Hektar zu überplanen. Dabei ist die Fußballfläche bereits ausgeklammert. Für die Gesamtmaßnahme ist ein Volumen von 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann sagt; „Wir waren angenehm von der großen Beteiligung an dem ausgeschriebenen Wettbewerb überrascht. Die Umsetzung hängt von Förderzusagen im Rahmen der Dorfentwicklung ab.“ Und feststehe, dass nicht alles auf einmal realisiert werde. Sie ergänzt: „Das ist ein riesiger Bereich. Das Bewegungsband ist etwas Besonderes, und wir hoffen, dass wir etwas richtig Tolles schaffen.“

Shared Space zu verdanken

Der Wettbewerb wird von einem Fachbüro organisiert. Von dort wurde die Zahl 15 als oberste Teilnehmerzahl empfohlen. Vier Starter waren dabei gesetzt, von den 18 weiteren Teilnehmern wurden elf ausgelost. Seitens des Büros heißt es: „Die große Resonanz haben Sie Shared Space zu verdanken. Dadurch ist Bohmte allen ein Begriff.“ Entsprechend kamen die Bewerbungen nicht nur aus der Umgebung, sondern beispielsweise auch aus Freiburg und Bremen. Ausgelobt ist ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro, verteilt auf die drei Erstplatzierten.

Hoher Aufwand

Strotmann: „Selbst die, die einen Geldpreis gewinnen, bekommen die Auslagen nicht annähernd erstattet.“ Der Sieger habe den Auftrag im Visier, entsprechend sei die Projektsumme nicht unwichtig. Auf jeden Fall waren die Verantwortlichen der Gemeinde Bohmte von der Beteiligung angenehm überrascht.

Am Mittwoch, 23. Mai 2018, beginnt um 9.30 Uhr die Sitzung des Preisgerichts. Zum Gremium gehören fünf Fachpreisrichter, die selbst Landschaftsarchitekten sind, sowie vier Sachpreisrichter, die aus der Gemeinde stammen. Hinzu kommen stellvertretende Sachpreisrichter sowie Vertreter der Oberschule und des Jugendtreffs. Die beiden letztgenannten Gruppen begleiten den Prozess, sind selbst nicht stimmberechtigt. Strotmann: „Getagt wird solange, bis ein Sieger feststeht.“

Die Preisverleihung erfolgt am Freitag, 6. Juni. Verbunden ist damit eine Ausstellung in der Sparkasse Bohmte, in der etwa 14 Tage sämtliche Entwürfe zu sehen sind.