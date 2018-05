Bohmte. Am Dienstag, 15. Mai, beginnt die diesjährige Freibadsaison in Bohmte. Die „Blaue Lagune“ mit einer Wassertemperatur von 27 Grad öffnet wieder.

Und bis dahin ist das Wetter mit Sicherheit weiter gut. Das Freibad Bohmte ist dann täglich durchgehend geöffnet; und zwar von Montag bis Freitag, 10 bis 21 Uhr, sowie samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr. Kassenschluss ist jeweils 30 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Das Freibad der Gemeinde Bohmte ist übrigens auch am Pfingstsonntag, 20. Mai, und am Pfingstmontag, 21. Mai, von in der Zeit von 9 bis 19 Uhr geöffnet.