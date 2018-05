Bohmte. In den drei Ortsräten der Gemeinde Bohmte, in Hunteburg, Herringhausen-Stirpe-Oelingen und Bohmte, stand das Thema maschinelle Straßenreinigung bereits wiederholt auf der Tagesordnung. Bis zum 15. Juni 2018 läuft eine Interessenabfrage der Kommune – für die Bereiche, in denen maschinell gekehrt werden kann.

Anlieger der Siedlung Tappenwiese mit den Straßen Mittelweg, An der Hunte und Blumenstraße haben sozusagen den Stein ins Rollen gebracht. Anlieger waren an die Gemeinde Bohmte herangetreten mit der Frage, ob nicht auch vor ihren Grundstücken die Gosse maschinell gereinigt werden könnte.

Bis die erste Reinigungsrunde erfolgte, waren etliche Beschlüsse erforderlich. Unter anderem musste die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde geändert werden. Die anfallenden Kosten sind dort festgehalten. Seit 1. Juli 2017 gehört die Tappenwiese zum Gebiet, in dem die Gosse maschinell gereinigt wird – einmal pro Woche.

Die neue Länge der Kehrstrecke erforderte eine Neuberechnung der Kosten. Das Ergebnis: Zu zahlen sind jetzt statt vorher 84 Cent pro laufenden Meter Straßenfront (im Jahr) jetzt zwei Cent weniger, nämlich 82 Cent. Satzungsgemäß trägt die Gemeinde Bohmte jeweils 20 Prozent der Gesamtkosten – das wiederum sind derzeit knapp 2000 Euro. Die Gesamtkehrstrecke umfasst jetzt gut 16 Kilometer. Mehr als 9 Kilometer sind gebührenpflichtig, die restliche Teilstrecke wird aus Mitteln der Straßenunterhaltung finanziert.

16,482 Kilometer

Bereits seit einigen Jahren führt die Gemeinde Bohmte die maschinelle Reinigung entlang der Hauptstraßen in den Ortschaften Bohmte und Hunteburg durch. Die zu reinigenden Bereiche wurden stetig erweitert, so dass zurzeit 16,482 Kilometer Straßen maschinell gereinigt werden.

Der Ortsrat Bohmte hatte im Zusammenhang mit der Ausweitung der Fläche auf die Tappenwiese angeregt, das Thema grundlegend zu regeln. Thomas Rehme, der Bohmter Ortsbürgermeister, meinte: „Wir sollten überall dort reinigen, wo es möglich ist. Wir haben eine Verantwortung für die ganze Gemeinde. Ich bin dafür, das überall zu machen.“ Ratsherr Rolf Flerlage unterstützte den Vorschlag: „Dem kann ich nur zustimmen.“

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Bohmte hat nun beschlossen, die maschinelle Straßenreinigung in der Ortschaft Bohmte ab dem 1. Januar 2019 auf alle Siedlungsstraßen auszuweiten, bei denen dieses möglich ist. Eine entscheidende Voraussetzung dabei ist eine Bordsteinkante, damit der Kehricht nicht auf das Grundstück gefegt, sondern von der Maschine abgesaugt werden kann.

In einem weiteren Schritt könnte die Straßenreinigung in Hunteburg erweitert und gleichzeitig in der Ortschaft Herringhausen-Stirpe-Oelingen eingeführt werden. Bevor hierzu eine Entscheidung getroffen wird, können sich alle Grundstückeigentümer im Rathaus der Gemeinde Bohmte, Fachdienst Planen und Bauen, Telefon 05471/ 808-43 oder per E-Mail koeppe@bohmte.de, bis zum 15. Juni 2018 melden, ob eine maschinelle Straßenreinigung für das eigene Grundstück gewünscht wird oder nicht.

Reaktionen gefragt

Aufgrund dieser Rückmeldungen werden die Ortsräte Herringhausen-Stirpe-Oelingen und Hunteburg erneut in die Beratungen in Sachen maschinelle Straßenreinigung gehen und über die Aufnahme weiterer Bereiche in entscheiden. Aus dem Ortsrat Hunteburg war im Februar das Signal gekommen, dass sich das Interesse in grenzen hielt.

Auf der Internetseite der Gemeinde www.bohmte.de können die Pläne mit den derzeit für eine Erweiterung der maschinellen Straßenreinigung geeigneten Siedlungsstraßen aufgerufen werden.

In der derzeit gültigen Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Gemeinde Bohmte ist die Reinigungsgebühr für einen Meter Straßenfront mit 0,82 Euro jährlich festgelegt. Bei einem Grundstück mit einer Straßenfront von 30 Metern belaufen sich die jährlichen Kosten somit auf 24,60 Euro für die wöchentliche Straßenreinigung.