Hunteburg. Mit einem Eis und kalten Getränken in der prallen Sonne entspannen – für die ehrenamtlichen Organisatoren des Hunteburger Open Airs blieb das zuletzt Wunschdenken. Stattdessen haben sie literweise Schweiß vergossen, um die Weichen für die 24. Auflage des Festivals am Tag vor Christi Himmelfahrt zu stellen.

Es gibt Dinge, die sind unumstößlich. Die Macher des Hunteburger Open Airs (HOA) wissen das. Seit der ersten Auflage vor 24 Jahren hat sich weder amTermin noch Veranstaltungsort des Open Airs etwas geändert. Und auch das Motto des gemeinnützigen Festivals, das „gute Musik für einen guten Zweck“ verspricht, blieb bislang unberührt. Die Beständigkeit hat sich über die Jahre als richtig erwiesen, denn der Zuspruch ist nach wie vor ungebrochen.

Ungeschriebenes Gesetz

Auf viele Gäste hoffen die Verantwortlichen auch, wenn am heutigen Mittwoch, 9. Mai, die 24. Auflage des Open Airs startet. Doch wenn es nach den Organisatoren des diesjährigen HOA geht, könne im kommenden Jahr eine Konstante gerne wegfallen: das unvorteilhafte Wetter. Ein ungeschriebenes Gesetz in Hunteburger besagt nämlich, dass schon im Vorfeld vor dem alljährlichen Hunteburger Open Air feststeht, dass das Wetter wenig helferfreundlich ausfällt, meint Simon Witte. Und klar: Am Veranstaltungstag selbst ziehen Regenwolken auf.

Witte gehört zu der Handvoll Helfer, die sich um die Organisation und den reibungslosen Aufbau des Festivals kümmern. Und damit sie in diesem Jahr der Regen verschont, hilft laut ihm „jetzt nur noch beten“.

Denn das Wetter sich während des Aufbaus von seiner helferfreundlichen Seite zeigt, hat schon einmal nicht geklappt: Seit Freitag sind die Mitglieder des Organisationsteams unentwegt im Einsatz, um den Rahmen für die große Party zu schaffen. Und dabei war die pralle Sonne, Temperaturen von bis zu 30 Grad und Windstille ein ständiger Begleiter der ehrenamtlichen Helfer. Da wundert es nicht, dass manche Aufbautage schon auf die Substanz gegangen sind, wie Witte sagt. Hinzu kommt, dass die Organisatoren in diesem Jahr nicht die gewohnte Stärke an Helfern zur Verfügung hatte, wie es sonst der Fall war.

Wenige Restarbeiten

Reichlich zu tun gab es in den vergangenen Tagen für die Organisatoren der 24. Auflage des Hunteburger Open Airs. Foto: André Partmann





Doch die vielen Schweißperlen der vergangenen Tage haben sich gelohnt, wie der Blick auf das Veranstaltungsgelände verrät: Die Bühne steht bereits, Zelte und Theken sind aufgebaut und die Sessel für die Bands im Backstage-Bereich bereits ausgerichtet. „Der Zeitplan ließ sich bislang ohne größere Probleme einhalten“, sagt Witte.

Bis zum Start der 24. Auflage sind nur noch wenige Restarbeiten zu erledigen: „ Die Techniker montieren die letzten Scheinwerfer auf der Bühne werden montiert, manche Bauzäune müssen noch aufgestellt und diverse Absperrungen vorgenommen werden“, sagt Witte.

Eine Änderung wird den Besuchern des diesjährigen HOA unmittelbar mit Betreten des Festgeländes auffallen: Die Bühne steht in diesem Jahr an einem anderen Ort. „Wir haben uns für die Mitte des Platzes entschieden“, erklärt Witte. Drei Seiten, die ursprünglich mit einer Plane abgedeckt sind, bleiben nun offen – damit hat der Besucher von allen Seiten einen Blick auf die Bands.

Einlass um 17 Uhr

Die Auftrittsreihenfolge steht derweil auch schon fest: Die Band „Splitterfaser“, die Gewinner des Bandcontest „Der Bahnhof rockt“ in Bohmte, werden den Auftakt des Musikprogramms ab 18.30 Uhr bestreiten. Ab 19.30 Uhr stehen „The Pighounds“ auf der Bühne, eine Stunde später um 20.30 Uhr Marius Tilly. Unterbrochen wird das Programm kurz für die Vorstellung des Spendenprojektes. Das Geld fließt in diesem Jahr an das Café Malta des Ortsverbandes Hunteburg des Malteser Hilfsdienstes. Ab 22.15 Uhr spielt mit „SeXXy“ eine Tribute-Band von Marius Müller-Westerhagen. Den Schlusspunkt setzt ab 0.15 Uhr „Iron Maiden“.

Das Hunteburger Open Air öffnet ab 17 Uhr seine Tore. Eintritt wird in diesem Jahr nicht genommen, jedoch kann jederzeit für das gemeinnützige Projekt gespendet werden. Für Simon Witte und die HOA-Organisatoren geht es am Donnerstag mit dem Abbau weiter – die Prognosen sagen Regen voraus.

