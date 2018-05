Damme. Die Stiftung Maria-Rast in Damme ist eine Kooperation mit der Fachklinik St. Marienstift in Neuenkirchen-Vörden eingegangen.

Dr. Thomas W. Heinz (Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer der Fachklinik) sowie Werner Westerkamp und Carola Weisz von der Stiftung Maria-Rast haben die Zusammenarbeit bei einem Treffen in Neuenkirchen-Vörden besiegelt.

Erste Pflegeeinrichtung

Die Stiftung Maria-Rast ist die erste Pflegeeinrichtung, die sich für das Programm zur Mitarbeitergesundheit entschieden hat. Werner Westerkamp ist von dem Angebot angetan: „Es ist für uns sehr wichtig.“ Gerade in der Pflege spiele die Gesundheit der Mitarbeiter eine besondere Rolle. Es sei bekannt, dass die Belastungen in der Pflege nicht gering seien. Es sei daher wichtig, rechtzeitig zu handeln, unterstreicht auch Carola Weisz. Deshalb freue sie sich, „dass durch die Zusammenarbeit sowohl präventiv als auch in akuten Fällen geholfen werden kann“.

Das bestätigt auch Dr. Heinz: Es gehe darum, Mitarbeitern Wissen zu vermitteln, um gesundheitlichen Beeinträchtigungen vorbeugen zu können. „Die Mitarbeiter müssen lernen, zu erkennen, welcher Kollege Hilfe benötigt.“ Probleme sollen frühzeitig erkannt werden, um entsprechend reagieren zu können. Ebenso gelte es, bei Akutfällen sofort bereit zu stehen.

Spezielles Programm

Die Fachklinik unterstützt die Stiftung Maria-Rast mit einem speziellen Programm, das sich Employee Assistance Programme (EAP) nennt. Es handelt sich dabei um ein umfassendes Gesundheitsmanagement für aktive Mitarbeiter. Dieses beinhalte unter anderem Beratung, Schulung sowie Diagnose- und Krisenleistungen: „Damit möchten wir helfen, den zunehmenden Fällen von psychischen Belastungen und Erkrankungen wie zum Beispiel Burnout entgegenzuwirken“, sagt der Geschäftsführer. Das Angebot sei eine qualifizierte Ergänzung zu den jeweiligen Betriebsärzten und berücksichtige natürlich Schweigepflicht und Datenschutz. „Wir möchten helfen, die Gesundheit der Mitarbeiter langfristig zu fördern.“

Betroffene Mitarbeiter können im St. Marienstift zunächst eine psychiatrisch-psychotherapeutische Beratung erhalten. Je nach Bedarf kann anschließend für sie ein Behandlungsplan erarbeitet werden.

Mittelständische Betriebe

Die Klinik für Sucht-Rehabilitation arbeitet in der Prävention schon seit vielen Jahren mit großen und mittelständischen Betrieben, Behörden und Verwaltungen zusammen. Dr. Heinz: „Wir sind Experten für seelische Gesundheit. Depression, Angst, Trauma und Trauer sind Themen, mit denen unsere Psychotherapeuten und Psychiater tagtäglich befasst sind. Diese Kompetenz möchten wir den Betrieben, Behörden und Verwaltungen anbieten.“