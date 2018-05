Bohmte. Die Arbeiten an den Gleisen der Wittlager Kreisbahn machen Fortschritte – sichtbar und für Anlieger phasenweise auch hörbar. In der vergangenen Woche wurde die Steine für das Kiesbett abgekippt, und die Stopfmaschine ist für Mitte Mai angekündigt.

Und eines ist sicher. Zum 19. Juni 2018 wird es zwischen Bohmte und Pr. Oldendorf wieder „Freie Fahrt“ heißen. Jürgen Werner, Eisenbahnbetriebsleiter und Prokurist der Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück (VLO), sagt: „Für den 19. und 20. Juni sind die ersten Züge angekündigt. Dann müssen die Arbeiten abgeschlossen sein, da geht kein Weg dran vorbei.“ Er lobt: „Die Kunden haben sich gut auf die rund dreimonatige Sperrung eingestellt und im März noch die Lager vollbemacht.“

Zwei Wochen Kälte

Obwohl zwei Wochen lang Frost herrschte und bei den Arbeiten nicht mehr ging, wurde diese Zeit anschließend schnell aufgeholt. Werner: „Schließlich gibt es den 19. Juni. Aber wenn das Material festfriert, muss man abbrechen.“ Er fügt hinzu: „Wir sind im grünen Bereich, da brennt im Moment nichts an.“

Kunden informiert

Die umfangreichen Baumaßnahmen an den Gleisen und zwei Brücken (über die Hunte und über den Kanal in Wehrendorf) der Wittlager Kreisbahn erforderten eine umfassende Planung. Dazu gehört, Förderrechtsvorgaben einzuhalten, Ausschreibungen vorzunehmen, die Gewerke zu koordinieren, die Kunden zu informieren – das geschah bereits 2017. Nicht fehlen dürfen die Baustellenbesprechungen, bei denen alle Beteiligten an einem Tisch sitzen.

Überraschungen blieben bei einem Projekt, das mit 1,8 Millionen Euro kalkuliert ist, und bei dem im Altbestand gebaut wird, nicht aus. Die gesamte Maßnahme der VLO wird zu 90 Prozent bezuschusst, 50 Prozent entfallen auf das Eisenbahnbundesamt, 40 weitere Prozent trägt das Land Niedersachsen.

Vorsicht beim Umgang mit Kabeln

Dass die Brücke über die Hunte in Nähe des heutigen Wasserwerks im Jahr 1911 gebaut worden war, wussten die Planer. Manches andere aber nicht. Werner: „Unter der Brücke tauchte ein 10-KV-Kabel auf.“ Er betont: „Wenn man so etwas findet, sind wir ganz vorsichtig.“ Es muss geklärt werden, ob die Leitung unter Strom steht, beziehungsweise noch gebraucht wird. Inzwischen hat das Stromkabel einen neuen sichereren Platz: Es wurde in einigem Abstand von der Brücke unter der Hunte verlegt.

Wichtige Dokumentation

Wichtig ist bei den gesamten Bauarbeiten die Dokumentation, damit die aktuell unvollständigen Bestandspläne nicht noch nachfolgenden Generationen das Leben und das Bauen unnötig schwer machen. Gefunden wurden eine Telekommunikationsleitung und ein unidentifizierbares einbetoniertes Stahlrohr. Nachdem sich bei den Telekommunikationsunternehmen auf Nachfrage kein Eigentümer gefunden hatte, wurde das Kabel vor etwa vier Wochen durchgekniffen. Werner: „Es hat noch keine Beanstandung gegeben.“

Die Holzschwellen sind inzwischen verschwunden. Die neuen Betonschwellen sind an Ort und Stelle. Damit die Tragfähigkeit auf Sicht gewährleistet ist, wurde auch unter den Schwellen Schotter ausgebracht. Am Bahnübergang Bruchheide sowie nahe des Hamker-Werkes sind Arbeiten an den Schienen bereits abgeschlossen. Weitere Schwellen werden in Rabber getauscht, und zum Schluss ist Pr. Oldendorf an der Reihe.