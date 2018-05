Bohmte. Einen schweren Unfall hat es am Samstagnachmittag in Bohmte gegeben. Ein Kutschpferd ist laut Polizei durchgegangen. Der Kutscher ist dabei von der Kutsche gestürzt und wurde verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.42 Uhr an der Straße An der Mühle in Bohmte. Nach Angaben der Polizei ist die Kutsche umgekippt, weil das Pferd durchgegangen ist. Dabei ist der Kutscher von der Kutsche gestürzt und laut Polizei vermutlich schwer verletzt worden. Das Pferd soll noch an der Kutsche festgemacht sein und ist vermutlich unverletzt, so die Polizei. Die Kutsche liegt noch auf der Fahrbahn, zwei Fahrgäste konnten offensichtlich noch rechtzeitig von der Kutsche herrunterspringen.