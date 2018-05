Bohmte. An der Oberschule Bohmte wurde eine neue Phänomexx-Ausstellung eröffnet. An 24 Stationen sollen Schüler ab sofort mehr über das Licht erfahren. Und noch etwas ist neu: Sie werden dabei nicht etwa von Lehrern sondern von älteren Mitschülern unterstützt.

Wie ist das menschliche Auge aufgebaut? Was passiert, wenn man Farben miteinender mischt? Und wie entsteht ein Schatten? All diesen Fragen können Schüler der Klassen drei bis fünf ab Mai bei der neuen Phänomexx-Ausstellung in Bohmte beantworten. Dabei handelt es sich nach Angaben der Initiatoren um einen „außerschulischen Lernort im Landkreis Osnabrück, in dem der naturwissenschaftliche Unterricht beispielhaft gefördert und das schulische Lernen ergänzt wird“.

Neue Ausstellung zum Thema „Licht“

Eine der zwei Phänomexx-Ausstellungen im Landkreis ist seit 2013 in den Klassenräumen der Oberschule Bohmte untergebracht. Die Themen wechseln alle halbe Jahr. Nach Luft, Magnetismus und Strom geht es seit Mai 2018 nun um das Licht. An 24 Stationen können die Schüler dazu kleine Experimente machen. Zum Beispiel sollen sie mithilfe einer Taschenlampe und einer Mini-Packung Kinderschokolade einen Schatten erzeugen, ihn verkleinern und vergrößern. „Beschreibe, was du siehst“, heißt es in der Aufgabenstellung. Und weiter: „Erkläre in deinen Worten, was ein Schatten ist.“

An einer anderen Station liegt eine sogenannte Umkehrbrille. Die Schüler sollen sie aufsetzen, und dann den Inhalt einer Plastikflasche in eine Schüssel gießen. Das ist gar nicht so leicht, berichtet Ben Urner. „Man sieht alles auf dem Kopf.“ Ganz so, wie auch das menschliche Auge die Umwelt verkehrt herum wahrnimmt. „Das Gehirn dreht das Bild quasi wieder um, sodass wir erkennen und verstehen können, was wir sehen“, heißt es dazu im Forscherbuch.

Oberschüler betreuen Grundschüler

Ben Urner weiß natürlich um diese Erklärung. Er und sein Teampartner Paul Haselhorst besuchen die neunte Klasse der Oberschule und engagieren sich in einer Arbeitsgemeinschaft für die Phänomexx-Ausstellung. Als „Guide“ oder „Buddy“ (zu Deutsch: Lotse) begleiten sie Schülergruppen durch die Ausstellung, beantworten Fragen und helfen, wenn mal etwas nicht so klappt wie geplant. Dafür wurden sie extra von ihrem Lehrer Andreas Feldhaus geschult.

„Die Jugendlichen lernen, mit Kindern umzugehen, und sie werden auch fachlich eingearbeitet“, sagt Petra Barth vom MINT-Zentrum (für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) des Landkreises. Sie koordiniert die Phänomexx-Ausstellungen gemeinsam mit Judith Rother vom Bildungsbüro. Beide sind sich einig, dass sowohl die jüngeren, als auch die älteren Schüler von der neuen Kooperation mit der Oberschule profitieren. „Gerade Mädchen werden so nachhaltig für MINT-Themen begeistert“, meint Christina Suthe.

Besuch ist kostenlos

Sie ist Bildungsreferentin bei der VME-Stiftung (Verband der Metall- und Elektroindustrie). Genau wie die Industrie- und Handelskammer gehört die Einrichtung zu den Unterstützern der Phänomexx. Mit dem Geld der Sponsoren werden unter anderem Materialien angeschafft und die Forscherhefte gedruckt. So ist der Besuch der Ausstellung für Schulklassen kostenlos. Insbesondere zwischen Mai und dem Beginn der Herbstferien nutzen Lehrer aus dem Landkreis das Angebot gerne, um den Unterricht zu vertiefen.

Anzeige Anzeige

Denn die Phänomexx greift Themen auf, die ohnehin im Curriculum der Grund- und weiterführenden Schulen vorkommen. Aber sie ist spielerischer und mitunter einprägsamer als der normale Unterricht, sagt Petra Barth. „Das Schattentheater zum Beispiel, das macht den Schülern einfach Spaß.“ Und „durch die Umkehrbrille zu schauen, das ist schon eine prägende Erfahrung.“ Barth hofft, dass das Gelernte so besser hängen bleibt. Zumindest wird die Phänomexx immer beliebter: Die Zahl der Schulklassen, die die Ausstellung nutzen, ist in den letzten Jahren konstant gestiegen.