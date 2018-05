Bohmte. „Die Zahl der Straftaten ist auf einem historischen Tief“, so Ann Oldiges, Leiterin des Polizeikommissariates Bramsche, zu dem auch der Altkreis Wittlage und Wallenhorst gehören. In Bohmte stellte die Polizei die Kriminalstatistik 2017 für das Wittlager Land vor.

Ann Oldiges, Frank Kintscher, Leiter der Polizeistation Bohmte sowie der stellvertretende Stationsleiter Dieter Klenke erläuterten die Zahlen. Neben einem stetigen Rückgang der Zahl der Straftaten konnte die Polizei auch eine höhere Aufklärungsquote verzeichnen. Sie liegt nun bei 59,69 Prozent, wobei die Quote je nach Deliktart sehr unterschiedlich ist. Bei sogenannten Rohheitsdelikten liegt sie bei über 90 Prozent. Das sind Körperverletzung, Nötigung, Nachstellung und Stalking. „Häufig kennen sich Täter und Opfer“, so Oldiges. Eine Ursache für die gute Quote. Bei Delikten wie Fahrraddiebstählen ist die Quote deutlich geringer.

Höchststand im Jahr 2009

Insgesamt lag die Zahl der angezeigten Straftaten im vergangenen Jahr im Altkreis Wittlage bei 1275. Im Jahr zuvor waren es 1414 . Zum Vergleich: Im Jahr 2009 wurde mit 1974 Straftaten im Wittlager Land der Höchststand erreicht. Im gesamten Bereich des Kommissariates Bramsche sank die Zahl der Straftaten von 4884 im Jahr 2009 auf 4039 im vergangenen Jahr. Fazit von Ann Oldiges. „Es gab weniger Fälle und eine höhere Aufklärungsquote. Man kann sich im Altkreis Wittlage sicher fühlen“.

Einfache und schwere Diebstähle

Zurückgegangen ist auch die Anzahl der Diebstahlsdelikte: von 755 im Jahr 2009 auf 464 im Jahr 2017. Das gilt für einfache und schwere Diebstähle. „Bei einem schweren Diebstahl muss ein Hindernis überwunden werden“, erläutert Klenke. Also zum Beispiel das Aufhebeln einer Tür oder das Zerschlagen einer Scheibe. Den größten Teil in der Kategorie Diebstahl macht übrigens der Fahrraddiebstahl aus. 74 Räder wurde 2017 in den Gemeinde Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln entwendet. Es folgen gleichauf Ladendiebstahl und Diebstahl an und aus Kraftfahrzeugen.

Tageswohnungseinbrüche

Was sagt die Statistik über Wohnungseinbrüche und Diebstahl aus Gebäuden aus? „Gerade hier stimmen subjektive Wahrnehmung und objektive Zahlen nicht immer überein“, merkte Oldiges an. So wurden 2017 weniger als 20 Tageswohnungseinbrüche registriert. Hier können Bürger selbst etwa für eine „gute Statistik“ tun. Frank Kintscher weist auf drei Aspekte hin. Das Verhalten: Die Wohnung sollte natürlich abgeschlossen sein und potenzielle Einbrecher nicht einladen. Die Technik: Haus oder Wohnung sollten über moderne Schlösser und Sicherungsmöglichkeiten verfügen. Die Nachbarschaft: Aufmerksame Nachbarn sollten sich bei der Polizei melden, wenn sie Verdächtiges im Umfeld eines Gebäudes wahrnehmen.

Werkstatt- und Lagerräume

Die Polizei verzeichnete 2017 auch einen Rückgang der Deliktzahl bei Diebstahl aus Büro-, Werkstatt- und Lagerräumen. Rückläufig sind auch Vermögens- und Fälschungsdelikte (Internetkriminalität). Dafür gab es einen Zuwachs bei den Fällen von Tankbetrug und bei den Sachbeschädigungen.

Leider zeigt sich auch im Altkreis Wittlage ein gesamtgesellschaftliches Phänomen in der Statistik. Es gab 2017 mehr Fälle von Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigungen von Polizisten, die ihre Pflicht tun; und zwar 23. Das sind zwei Fälle mehr als im Jahr zuvor und sogar dreimal so viele wie im Jahr 2013.