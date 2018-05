Pilot Benjamin Brinkmann bot mit den Besuchern mit dem Hubschrauber einen einzigartigen Blick auf das Wittlager Land. Foto: Getrud Premke

Bohmte. „Vom Winde verweht“, meinte am frühen Vormittag ein Vereinsmitglied. Doch ganz so schlimm fiel der traditionelle Flugtag am 1. Mai in Bohmte nicht aus, zu dem der Luftsportverein Wittlage eingeladen hatte.