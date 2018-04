Porsche prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte in Stemwede MEC öffnen

Am Samstagnachmittag verlor ein Porschefahrer in Stemwede die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

herb/pm Stemwede. Bei einem Autounfall auf der Straße Halingerort in Stemwede sind am Samstag zwei Personen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit.