Sieger des Bohmter Wettbewerbs 2018: „Splitterfaser“ aus Osnabrück. Foto: Steffen Meyer

Bohmte . Seit fünf Jahren auf der Bühne, haben sich „Splitterfaser“ mit einer gelungenen Mischung aus Punk, Rock und Hardcore in der Region eine Fangemeinde erspielt. Nun gelang es dem Trio aus Osnabrück, auch beim zweiten Bandcontest im Rahmen des Frühlingsfestes „Spaß an der Straß‘“ in Bohmte zu begeistern.