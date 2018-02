Richtfest bei Minusgraden am Kindergarten in Bohmte MEC öffnen

Rund um den Anbau bleiben die Bäume weitgehend erhalten. Foto: Karin Kemper

Bohmte. Beim Richtfest des Erweiterungsbaus des Kindergartens Wirbelwind in Bohmte beneidete am späten Montagnachmittag niemand die beiden Zimmerleute, die bei Minusgraden den Richtkranz an eine Dachsparre annageln mussten. Schon den Zuschauern am Boden war richtig kalt.