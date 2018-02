Messtafel an der Wehrendorfer Straße in Bohmte abgebaut MEC öffnen

Vom Geschwindigkeitsmessgerät an der Wehrendorfer Straße ist nur die Solartafel gut sichtbar. Die Anzeigetafel wird derzeit gereinigt. Foto: Karin Kemper

Bohmte. Wer regelmäßig auf der Wehrendorfer Straße in Bohmte in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs ist, hat es garantiert bemerkt: Die Messtafel ganz in der Nähe des Ortsschildes ist verschwunden.