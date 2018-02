Bei der Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehr Bohmte wurden drei Ehrungen und vier Beförderungen ausgesprochen. Das Bild zeigt von links: Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann, Gemeindebrandmeister Martin Niermann, Ortsbürgermeister Thomas Rehme, stellvertretender Ortsbrandmeister Michael Schnittker, Frank Brüggemann, Benedikt Placke, Florian Brockmeyer, stellvertretender Abschnittsleiter Ralf George, Sebastian Schütz, Ortsbrandmeister Thomas Niermann, Olaf Langer, Bürgermeister Klaus Goedejohann, Wolfgang Tebben, stellvertretender Verbandsvorsitzender Stephan Bölscher und Ronald Paul. Foto: Hubert Dutschek

Bohmte. „Die Strohballenbrände haben bedrohliche Zustände angenommen. Was geht in den Köpfen mancher Menschen vor, die Eigentum von Mitbürgern anstecken?“, sagte Ortsbrandmeister Thomas Niermann in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bohmte, die am Freitagabend im Bohmter Kotten stattfand.