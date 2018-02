Die qualmende Fritteuse wurde nach dem Ablöschen durch die Bohmter Ortswehr aus der Bohmter Reithalle ins Freie geschoben.Foto: Hubert Dutschek

Bohmte. Am Samstag wurde die Ortsfeuerwehr Bohmte um 15.30 Uhr zu einem Löscheinsatz in die Reithalle an der Schützenstraße alarmiert. Dort war während einer Hundeausstellung das Fett einer Fritteuse in Brand geraten. Es bildete sich sehr starker Qualm, der die gesamte Halle einnebelte.