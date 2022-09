Die 15-Jährige Zahra H. wird seit Freitag, 23. September, vermisst. Foto: Polizei Münster Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Afghanin Zahra H. wurde zuletzt am Freitagmittag an der Studtstraße in Münster gesehen. Sie spricht Englisch und Afghanisch, ist etwa 1,50 Meter groß, schlank und hat gelockte, lange schwarze Haare, die sie möglicherweise zu Zöpfen gebunden hat.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Münster unter der Telefonnummer 0251 2750 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.