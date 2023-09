Wasserproben wurden untersucht Experten sicher: Das ist der Grund für die Wasserverunreinigung in Osnabrück-Hellern Von Finja Jaquet | 30.09.2023, 11:00 Uhr Die weiß-blauen Schlieren an der Wasseroberfläche haben einen natürlichen Ursprung, teilt die Polizei am Freitag mit. Foto: Polizei Osnabrück up-down up-down

Am Dienstag erreichte die Polizei eine Meldung über verunreinigtes Wasser in einem Regenrückhaltebecken Kampweg/Lengericher Landstraße. Nun steht fest: Die weiß-bläuliche Substanz an der Oberfläche wurde nicht von Menschen verursacht.