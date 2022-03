Eine Frau verunfallte in Melle, vermutlich weil sie einem Tier auswich. (Symbolfoto) FOTO: Michael Gründel Tier auf der Straße? Unfall in Melle: Frau verletzt sich leicht Von Finja Jaquet | 16.03.2022, 07:55 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es in Melle in der Borgloher Straße zu einem leichten Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Frau verletzt.