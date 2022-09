Feucht-fröhlicher Abend endet für drei Jugendliche unerfreulich. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Umgebauter Fiat erregte Aufmerksamkeit Polizei stoppt in Hagen Jugendliche im Ellenator Von Dietmar Kröger | 04.09.2022, 13:56 Uhr

Hagen. In der Nacht zu Samstag, gegen drei Uhr, befuhr laut Polizeimeldung eine Funkstreife des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte die Hüttenstraße in Hagen. Dort fiel den Beamten ein zum sogenannten „Ellenator“ umgebauter Fiat 500 auf. Ein solches leistungsreduziertes und dreirädriges Gefährt darf mit der Führerscheinklasse A1 von Personen ab 16 Jahren bewegt werden. Der Fiat wurde für eine Kontrolle ausgewählt. Der Fahrzeugführer machte auffällig zögerliche Angaben zu seiner Person und zu seinem Führerschein. Es drängte sich der Verdacht auf, dass der Mann falsche Personalien angab. Die Beamten zeigten ihm mögliche Konsequenzen auf, woraufhin das Gedächtnis plötzlich besser funktionierte. Der Jugendliche nannte seinen echten Namen und räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Diese war ihm nach einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss entzogen worden. Auf dem Beifahrersitz saß der Sohn der Fahrzeughalterin, offensichtlich erheblich alkoholisiert. Im Fahrzeugfond saß ein weiterer Mann, ebenfalls alkoholisiert. Alle Insassen waren 17 Jahre alt und stammen aus dem benachbarten NRW. Die drei Freunde hätten zunächst gemeinsam gefeiert, dann habe man noch ein Restaurant aufsuchen wollen. Die Wahl des Fahrers fiel auf den 17-Jährigen, der zwar seinen Führerschein verloren hatte, in diesem Fall aber zumindest nüchtern hinter dem Steuer saß. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden gegen den Fahrer und Beifahrer eingeleitet, der Beifahrer besaß die Schlüsselgewalt und hatte seinen Freund trotz Kenntnis vom fehlenden Führerschein hinter das Steuer gelassen. Der Fiat verblieb vor Ort und die Erziehungsberechtigten der drei Minderjährigen wurden eingeschaltet.