Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes gegen einen 43-jährigen Mann, der in Hilter einen 69 Jahre alten Freund zum Suizid gedrängt haben soll (Symbolbild). FOTO: Friso Gentsch/dpa Mordkommission ermittelt Osnabrücker Land: 43-Jähriger soll Bekannten zu Suizid gedrängt haben Von Sebastian Stricker | 16.04.2022, 13:56 Uhr

Per Onlinedating bandelt ein 43-jähriger mutmaßlicher Erbschleicher mit älteren Herren an. In Hilter macht er sich ein Opfer offenbar so gefügig, dass es sich auf sein Geheiß umbringen will. Kurz darauf fasst ihn die Polizei in Quakenbrück. Eine Mordkommission ermittelt.