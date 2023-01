In Bad Rothenfelde kam es nach ersten Informationen zu einem schweren Verkehrsunfall. Symbolfoto: Imago Images/Maximilian Koch up-down up-down Mehrere Personen eingeklemmt? Schwerer Verkehrsunfall in Bad Rothenfelde: Rettungshubschrauber im Anflug Von Constantin Binder | 01.01.2023, 17:19 Uhr

An der Frankfurter Straße in Bad Rothenfelde hat sich am Neujahrstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Noch wissen die Einsatzkräfte nicht, wie viele Menschen betroffen sind.