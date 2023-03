In der Nacht kam es in Ankum zu einem schweren Verkehrsunfall. Symbolfoto: imago images/Rico THUMSER up-down up-down Eine Person verletzt Schwerer Unfall in Ankum: Auto überschlägt sich Von Finja Jaquet | 08.03.2023, 05:42 Uhr

In Ankum kam es in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde augenscheinlich schwer verletzt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.