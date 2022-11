In Neuenkirchen-Vörden ist am Mittwochmorgen Salzsäure ausgetreten. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Foto: Symbolbild: imago/Marius Schwarz up-down up-down Mitarbeiter und Feuerwehr bannen die Gefahr Salzsäure ausgetreten in Werk in Neuenkirchen-Vörden Von Martin Schmitz | 30.11.2022, 10:12 Uhr

In einem Kalksandstein-Werk an der Autobahn A1 bei Neuenkirchen-Vörden ist am Mittwochmorgen Salzsäure ausgetreten. Die Feuerwehr ist im Einsatz.