53-Jährige verletzt Osnabrück: Hund beißt Frau in Kopf – Halterin auf der Flucht Von Markus Pöhlking | 20.08.2023, 14:28 Uhr

Ein Hund hat am Freitagabend im Bereich der Vehrter Landstraße in Osnabrück einer Frau in den Kopf gebissen. Sie erlitt dabei Verletzungen. Die Halterin suchte mit dem Tier daraufhin das Weite – und wird nun von der Polizei gesucht.