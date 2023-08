Gegen kurz vor 17 Uhr rückte die Feuerwehr zum Brandort aus. Aus noch unklarer Ursache waren in einem Verschlag im Umfeld des Gebäudes an der Eisenbahnstraße Müllsäcke in Brand geraten.

Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilt, war der Brand schnell gelöscht und der Einsatz nach gut 45 Minuten beendet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen, weil sie Rauch eingeatmet hatte.