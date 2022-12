In Georgsmarienhütte wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt. Symbolfoto: imago images/Maximilian Koch up-down up-down Zusammenstoß mit Auto 18-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall in Georgsmarienhütte leicht verletzt Von Finja Jaquet | 06.12.2022, 18:07 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Dienstagnachmittag kam es im Kreisverkehr an der Klöcknerstraße in Oesede zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 18-jähriger Fahrradfahrer verletzt.