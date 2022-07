Zu dem Unfall in Glane kam es nach Angaben der Polizei durch einen Vorfahrtsverstoß. FOTO: dpa/Daniel Vogl (Symbolbild) up-down up-down Vom Hof auf die Straße Auto übersehen: Unfall auf der Laerer Straße in Bad Iburg-Glane Von Niklas Golitschek | 04.07.2022, 16:22 Uhr | Update vor 10 Min.

Nach einem Unfall auf der Laerer Straße in Bad Iburg-Glane am Montagnachmittag war die Fahrbahn in beiden Richtungen kurz gesperrt.