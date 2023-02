Bei einem Unfall sind in der Nacht zu Freitag in Lingen ein Auto und ein Fahrrad kollidiert. Foto: dpa/Carsten Rehder up-down up-down Auf Hessenweg Unfall in Lingen: Radfahrerin von Auto erfasst Von Sophie Wehmeyer | 17.02.2023, 07:03 Uhr

In der Nacht zu Freitag ist es am Hessenweg in Lingen zu einem Unfall gekommen. Involviert waren ein Autofahrer und eine Radfahrerin. Letztere wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.