Der 56-jährige Motorradfahrer fuhr an der Anschlussstelle Emsbüren von der A31 ab. Nach Polizeiangaben passierte er die verkehrsbedingt haltenden Fahrzeuge auf der rechten Seite und missachtete das Rotlicht an der folgenden Ampelkreuzung. Anschließend fuhr er auf die L40 in Richtung Emsbüren.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Autofahrer eines BMW 3er, der die L40 in Richtung Schüttorf fuhr. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der BWM-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 7000 Euro.