Drei schwer verletzte Personen bei Unfall in Neuenhaus Von Sophie Wehmeyer | 23.03.2023, 23:05 Uhr

Am Donnerstagabend ist es auf der Georgsdorfer Straße in Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen stark verletzt wurden.