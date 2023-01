Die Löscharbeiten an dem betroffene Gebäude dauerten mehrere Stunden an. Foto: Bernd Preikschat//Nord-West-Media-TV up-down up-down Salzbergener Straße zwischenzeitlich gesperrt Dachstuhlbrand in Samern: Ursache des Feuers noch unklar Von Sophie Wehmeyer | 26.01.2023, 22:32 Uhr

Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in die Salzbergener Straße in Samern gerufen worden. Dort stand der Dachstuhl eines Gebäudes in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.