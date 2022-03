Schnell gelöscht: Feuerwehr Aschendorf verhindert in Betrieb größeren Brand. Hier Löscharbeiten vor der Halle. FOTO: Stadt Papenburg / Feuerwehr Ursache noch unklar In Aschendorfer Betrieb brennen am Mittwochmorgen Kunststoffreste Von Carsten van Bevern | 02.03.2022, 11:08 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache sind am Mittwochmorgen in einem Betrieb in Aschendorf Kunststoffreste in Brand geraten. Mitarbeiter und die örtliche Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen und damit Schlimmeres verhindern.