Aktion vor Winterpause Zweirad Rehme in Bissendorf gibt Benachteiligten 50 Prozent Rabatt Von Laura Nowak | 30.09.2023, 16:01 Uhr Ulrich Rehme will seine gebrauchten Fahrräder günstiger an sozial Benachteiligte verkaufen. Foto: Laura Nowak

Ulrich Rehme verkauft in Bissendorf gebrauchte Fahrräder. An sozial benachteiligte Menschen will er sie nun für die Hälfte des Preises abgeben. Sein Antrieb sind seine eigenen Erfahrungen – und die bevorstehende Winterpause.