„Sind wir im Zoo oder in Bissendorf?“, das habe er sich beim Anblick der zwei Pfauen gedacht, sagt Adrian Müller. Der Bissendorfer wohnt in der Nachbarschaft des Grundstücks, auf dem die Tiere seit einigen Tagen leben. Der Grundstücksbesitzer wollte sich gegenüber unserer Redaktion nicht äußern, ihm gehörten sie aber nicht.

Die Pfauen seien schon seit Freitag im Garten, weiß Frank Barann, ebenfalls ein Nachbar. Überrascht sei er gewesen und habe sich gefreut, als er sie das erste Mal gesehen habe. „Zum Glück habe ich immer eine Kamera dabei“, sagt er. So konnte er die Pfauen gleich fotografieren.

Die Pfauen sind nach Angaben der Nachbarn seit mehreren Tagen im Garten. Foto: Frank Barann

Die beiden Pfauen blieben den ganzen Tag über im Garten, sie würden vor allem fressen und sich putzen. „Morgens und abends hört man sie auch, allerdings nicht so laut wie die Männchen“, beschreibt Barann. Am Montagabend hätten sie sich zudem auf das Dach des Hauses gewagt. Vermutlich handele es sich um Blauhalspfauen-Weibchen, schätzt Müller.

Noch keine Nachricht vom Besitzer

Barann und Müller posteten Aufrufe auf Facebook, damit sich der Besitzer meldet – bislang vergeblich. Auch im Zoo habe er schon nachgefragt, erzählt Müller. Doch dort würden die Tiere nicht fehlen. Bei der Polizei hat sich laut Polizeisprecherin Kim Junker-Mogalle ebenfalls noch niemand gemeldet, der die beiden Pfauenweibchen vermisst.

Die Tiere sind eigentlich auch kein Fall für die Polizei, sagt Junker-Mogalle. Wer einen Pfau entdecke, sollte sich in der Regel bei der Gemeinde oder dem Tierschutz melden. „Anders sieht es aus, wenn die Pfauen eine konkrete Gefahr darstellen oder im Straßenverkehr unterwegs sind“, sagt sie. Oft meldeten sich Menschen allerdings zuerst bei der Polizei, die dann den Kontakt vermittle. In Bissendorf sind Pfauen übrigens nicht zum ersten Mal unterwegs: In Schledehausen wurde im vergangenen Jahr ein Männchen entdeckt.