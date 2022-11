Bei einem Zusammenstoß in Bissendorf blieb es bei Blechschaden. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Zusammenstoß zweier Autos Kinder bei Unfall in Bissendorf unverletzt Von Heinz-Jürgen Reiß | 01.11.2022, 18:10 Uhr

Am Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr wurden Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr und Polizei mit dem Alarmstichwort „Person klemmt in PKW“ zu einem Unfall auf die Mindener Straße in den Bissendorfer Ortsteil Natbergen gerufen.