In Bissendorf-Wersche ist es zu einem Wohnungsbrand gekommen. Foto: NWM-TV up-down up-down Drei Löschzüge im Einsatz Frau versucht Brand in Bissendorf-Wersche selbst zu löschen – und wird verletzt Von Anke Schneider | 27.02.2023, 09:02 Uhr | Update vor 32 Min.

Am Montagmorgen ist es in der Straße Auf der Stroote zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr gekommen. Der Grund war ein Brand in einer Wohnung eines Wohnhauses. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.