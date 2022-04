Feuerwehr und Rettungsdienst eilten am Mittwochabend nach Bissendorf. (Symbolfoto) FOTO: Jörn Martens Großeinsatz am Mittwochabend Wohnhaus in Bissendorf-Ellerbeck steht in Vollbrand Von Micha Lemme | 06.04.2022, 21:05 Uhr

Am Mittwochabend ist es in der Bissendorfer Ortschaft Ellerbeck zu einem Feuer gekommen. Ein Wohnhaus steht in Vollbrand.