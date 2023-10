Dafür mehr Stammschwimmer Verregneter Sommer: Weniger Besucher im Waldbad Schledehausen Von Laura Nowak | 10.10.2023, 10:05 Uhr In diesem Jahr kamen weniger Besucher in das Waldbad Schledehausen. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down

In das Waldbad Schledehausen sind in diesem Jahr insgesamt weniger Besucher gekommen als 2022. Das schlechte Wetter im Sommer beeinflusste die Saison. Doch in einigen Bereichen legten die Besucherzahlen auch zu.