Noch darf nur der Saugroboter seine Bahnen durch das Schwimmerbecken ziehen. Ab Samstag öffnet das Waldbad Schledehausen. Foto: Johanna Kollorz up-down up-down Öffnungszeiten, Neuerungen, Temperaturen Waldbad Schledehausen: Was Sie über die Saison 2023 wissen sollten Von Johanna Kollorz | 25.05.2023, 11:59 Uhr

Am Samstag vor Pfingsten öffnet das Waldbad Schledehausen. Wie immer stehen im idyllischen Badeparadies am Weldeweg in Bissendorf alle Zeichen auf Familienfreundlichkeit. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um die neue Saison.