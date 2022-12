Rettungshubschrauber Heiligabend in der Bissendorfer Falkenstraße Foto: Dennis Wermann/Feuerwehr Bissendorf up-down up-down Rettungshubschrauber vor Ort Verpuffung mit Raclettegerät fordert zwei Verletzte in Bissendorf Von Michael Schwager | 25.12.2022, 12:00 Uhr | Update vor 30 Min.

Bei einem Raclette-Abend in Bissendorf wurden am Heiligabend in der Falkenstraße zwei Menschen verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt.