10.000 Euro Schaden Ursache für Vollbrand in Werkstatt in Bissendorf-Ellerbeck weiterhin unklar Von Micha Lemme | 06.04.2022

Am Mittwochabend hat es in der Bissendorfer Ortschaft Ellerbeck in einer Werkstatt gebrannt. Sie brannte voll aus. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 10.000 Euro.