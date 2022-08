Rettungskräfte sind vor Ort, der Einsatz läuft aktuell noch. FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Ursache noch unbekannt Unfall in Bissendorf: Auto bleibt auf der Seite liegen Von Niklas Golitschek | 26.08.2022, 12:15 Uhr

Bei einem Autounfall in Bissendorf ist am Freitag eine Person verletzt worden. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort, der Einsatz dauert an.